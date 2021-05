Atalanta, Gasperini: “Contro il Genoa vogliamo chiudere discorso Champions”

Il tecnico della Dea presenta la sfida di domani

Basta una vittoria all'Atalanta per avere la certezza aritmetica della partecipazione alla prossima Champions League. Domani contro il Genoa i nerazzurri cercheranno di chiudere i conti e poi concentrare le attenzioni alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ai microfoni ufficiali del club ha presentato il match del Ferraris: "Dobbiamo fare tre punti nelle prossime due partite, ci proveremo sin da subito. Speriamo che vada tutto bene. Col Genoa nel 2009 siamo arrivati a pari punti con la Fiorentina, fu un finale di stagione molto sfortunato dove ci furono molti episodi non a favore del Genoa, questo è un rammarico perché eravamo quasi arrivati in Champions, la storia sarebbe stata diversa. Le partite sono sempre difficili, il Genoa è un’ottima squadra. Hanno dei giocatori di valore, non pensavo potesse correre dei rischi. Ha fatto un buon girone di ritorno, si è salvata meritatamente. È una squadra che già all’andata ha dimostrato il proprio spessore. Chi ha motivazioni come noi ha un livello di concentrazione superiore, è sicuramente determinante e lo si vede nelle altre partite. Poi bisogna stare sempre molto attenti a quello che succede in campo, abbiamo avuto delle esperienze nelle ultime gare in trasferta, un doppio giallo o un episodio hanno cambiato il match".