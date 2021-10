Atalanta, Gasperini: “Contro il Milan pagati gli errori, prestazione di alto livello”

Il tecnico Gian Piero Gasperini interviene in conferenza stampa analizzando il momento dell'Atalanta

Dopo la sconfitta contro il Milan, l'Atalanta cerca il riscatto. I nerazzurri devono fare punti pesanti sul campo dell'Empoli per ripartire e mettere nuovamente nel mirino le prime posizioni. In conferenza stampa, il tecnico Gian Piero Gasperini analizza il momento della sua squadra: "Adesso sono rientrati anche Musso e Zapata, insieme a tanti altri. Gli infortunati sono quelli che sapete, ripartiamo da questo nuovo tour de force, ripartiamo da Empoli, è un campo difficile e ostico, ci siamo appena radunati, non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la gara. Speriamo di ripartire bene, pur sapendo la difficoltà della gara. Dobbiamo stabilire oggi come sta Zapata, in qualche reparto ci è mancato qualche giocatore, le scelte sono quasi obbligate. Dobbiamo ripartire bene in campionato, abbiamo chiuso con la sconfitta con il Milan, ma in otto giorni abbiamo fatto tre partite di alto livello. Quando fai qualche errore diventa difficile, abbiamo pagato pesantemente dal punto di vista del risultato. Ma la prestazione è stata di alto livello, speriamo che l'Atalanta possa giocare sempre in questo modo".