Atalanta, Gasperini: “Contro il Sassuolo abbiamo fatto tutto bene”

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini commenta il successo della Dea sul Sassuolo ai microfoni di Sky: “Abbiamo ritrovato quella brillantezza che ci mancava e l’atteggiamento è stato positivo oggi. La squadra ha fiducia, ritmo e intensità contro un Sassuolo che sta in alto in classifica. Le partite non sono mai scontate all’inizio e difatti oggi nei primi sette minuti loro sono partiti forte, poi solo noi praticamente in campo. Abbiamo fatto dei buoni recuperi e pressing anche molto efficace. Negli anni abbiamo avuto degli equilibri che abbiamo sempre modificato ed è stata anche la nostra fortuna grazie alla disponibilità di tutti. Ho trovato delle soluzioni diverse dopo un periodo difficile e anche con il Papu in mezzo. Anche lui ha dato il suo contributo”.