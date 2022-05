Atalanta, Gasperini: “Contro lo Spezia ottima gara ed è tornato l’entusiasmo”

Il commento del tecnico nerazzurro dopo la vittoria in trasferta

L'Atalanta con i tre punti di oggi conquistati sul terreno dello Spezia, si è rimessa in corsa per l'Europa. Il tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match vinto: "L'entusiasmo è tornato, i tifosi ci seguono come alcuni anni fa. Oggi sono felice per questa vittoria, soprattutto per chi è venuto qui a La Spezia. Abbiamo fatto un'ottima gara, conducendola sempre al di là dell'errore sul gol. Il 3-1 a quel punto della gara ci dava molte probabilità di vincere".