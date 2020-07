Atalanta, Gasperini: “Cresciuti con le coppe, ora prendiamoci il secondo posto”

Sei gol per cancellare il Brescia. L’Atalanta realizza 93 reti in 33 partite grazie a un gioco da urlo. E nel frattempo si gode il secondo posto in classifica. Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la prestazione dei suoi uomini.

LE PAROLE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini si sofferma sulla gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “L’anno scorso eravamo stati il miglior attacco del campionato, ma stavolta ci siamo superati. Non pensavamo di fare goleade per umiliare l’avversario. E’ il nostro modo di giocare che ci porta a segnare tanto. Quest’anno siamo cresciuti interiormente. Le Coppe ci hanno aiutato a crescere sotto l’aspetto tecnico. La nostra squadra ha messo insieme tanta qualità, altrimenti non si segnano tanti gol. Il finale di campionato ci aiuterà a prepararci al match contro il Paris Saint-Germain. Credo che il miglior modo per arrivare al 12 agosto sia continuare a giocare con la giusta mentalità queste gare. C’è questa lotta per il secondo e terzo posto da giocare. Non è l’obiettivo primario, ma proveremo a fare il massimo. Ilicic? Stiamo cercando di recuperarlo al meglio come condizione. Sarà il nostro valore aggiunto in vista della Champions. PSG riposato? Difficile fare questo tipo di valutazione. Non so se sia necessario giocare 13 partite per essere pronti o se basteranno due finali di coppa nazionale. PSG e Lione saranno due squadre preparate al meglio. Dopo il match contro la Juve ho passato una nottata un po’ così… Penso agli scontri diretti contro Inter, Lazio e Juventus che hanno preso una piega un po’ strana. Con qualche punto in meno a loro e in più a noi, staremmo pensando a qualcosa di diverso. In questa stagione, per gli episodi accaduti, avremmo potuto essere più vicini. Juric può fare ancora meglio di me, raggiungendo traguardi notevoli”.