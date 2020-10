Atalanta, Gasperini deluso: “Subiti gol evitabili, impariamo da questo k.o.”

L’Atalanta viene spazzata via dal Napoli nella prima gara del quarto turno di campionato. Un k.o. clamoroso e inatteso per le proporzioni. Il 4-1 costringe i nerazzurri a riflettere.

LE PAROLE DI GASPERINI

Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Il Napoli ha fatto un primo tempo di alto livello, contrariamente a noi. Il divario è stato importante. Dobbiamo riflettere sulla nostra prestazione. Troveremo una squadra di grande intensità in Champions. Oggi troppo sotto tono in ogni aspetto, tecnico e tattico. Abbiamo preso gol evitabili. Questo ha compromesso la possibilità di giocare la gara. Oggi è stata una giornata no, dobbiamo imparare da questi aspetti. Abbiamo avuto più di un problema in mezzo al campo. Problema difesa? Ci sono anche alcune gare in cui troviamo attaccanti particolarmente forti. Oggi abbiamo avuto problemi, ma molto più globali per arrivare a fare così tanto male. Ilicic è una delle poche note positive. E’ in una squadra che lo supporta al meglio”.