Atalanta, Gasperini: “Difficile non dare il massimo dei voti alla squadra”

Vigilia importante per l’Atalanta di Gasperini che al Gewiss Stadium affronterà l’Inter di Antonio Conte. La Dea è a solo un punto dagli ospiti e una vittoria proietterebbe la squadra al secondo posto in classifica. Un’iniezione di morale in vista della sfida di Champions contro il Psg.

LE PAROLE DI GASPERINI

Queste le parole di Gasperini in conferenza stampa: “È stato un campionato molto difficile, soprattutto per i giocatori. Devo dire che finalmente siamo arrivati all’ultima gara, tutti abbiamo voglia di finire il campionato. Per il secondo posto è rimasto un campionato vincente. È difficile non dare il massimo dei voti. Abbiamo fatto tanti risultati con questa continuità e con tutti i record che abbiamo ottenuto, ma nel calcio non puoi guardare indietro. Dobbiamo concentrarci per fare una bella partita contro l’Inter, che è una squadra indubbiamente forte. Riuscire ad arrivare davanti sarebbe un risultato prestigioso.