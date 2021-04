Atalanta, Gasperini: “Dispiace per il pari. Ok 4 punti tra Roma e Juve”

Il tecnico dei nerazzurri commenta il pareggio della sua squadra

L' Atalanta gioca in maniera sublime per oltre un'ora contro la Roma . Tuttavia l'espulsione di Gosens permette alla formazione giallorossa di riportarsi in avanti e di strappare il pareggio.

Il tecnico Gian Piero Gasperini commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Mi dispiace per le occasioni sprecate. Per 70 minuti abbiamo condotto bene la gara, dando l'impressione di poter chiudere la gara. Non ho visto il motivo dell'espulsione. Purtroppo non è sempre scontato vincere. La Roma ha approfittato della superiorità numerica. Usciamo con un punto che forse domani mi farà piacere. Abbiamo così un bel margine e gli scontri diretti a favore sui giallorossi. Avrei firmato per fare 4 punti tra Juventus e Roma. Non avremmo mai pensato inizialmente di rischiare di perdere questa gara, ma ogni partita fa storia a sé. Siamo rammaricati. Abbiamo bisogno di stare attenti. La battaglia per la Champions è serrata. Alla vigilia poteva essere un buon risultato il pareggio, ma ora non è così. Stasera abbiamo fatto errori tecnici clamorosi davanti alla porta. Dobbiamo contare fino a tre prima di scegliere... Globalmente bene, ma negli ultimi 16 metri no".