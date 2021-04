Atalanta, Gasperini: “Dominata una Udinese che oltre ai due gol non ha creato molto”

Nella 29ª giornata della Serie A TIM 2020-2021 al Gewiss Stadium di Bergamo arriva un importante successo per 3-2 sull’Udinese. Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la prestazione della sua squadra: “Abbiamo dominato a lungo, oltre ai due gol l’Udinese non ha creato molto –riporta Gazzetta.it-. Ci ha creato un po’ di apprensione e il risultato è stato più in equilibrio di quello che si è visto in campo. La squadra ha fatto molto bene, soprattutto in fase offensiva. Nel finale si è vista un po’ di stanchezza, ma con i cambi siamo riusciti a tamponare la situazione”. Muriel ha avuto un problema fisico, verso la fine del primo tempo, “un risentimento alla schiena, ma non dovrebbe essere nulla di serio. Gosens? La sostituzione nel suo caso è stata una scelta tecnica: dietro abbiamo giocato ancora a 4 e lui ha avuto meno occasioni per provare questa soluzione tattica”.