Atalanta, Gasperini: “Dopo lo svantaggio noi lucidi e bravi a rimontare”

L'analisi a fine gara del mister della Dea dopo il colpo esterno di Genova

Dopo la vittoria in trasferta contro la Sampdoria, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha affermato: "La squadra sta facendo bene. Anche questa sera, una volta in svantaggio, ha mantenuto la sua lucidità e il suo modo di stare in campo. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene e per fortuna non è successo come con l'Udinese. Ho sostituito Palomino ma non sembra un problema grave. Toloi e Demiral potrebbero migliorare per sabato. Bene dietro, questo ci dà la possibilità di avere più alternative di fronteggiare queste emergenze in difesa. Più punti in trasferta che fuori? Sono state partite particolari quelli in casa. Quando i numeri sono così evidenti c'è una propensione maggiore nostra in trasferta. E' una cosa che dobbiamo ribaltare. Il nostro stadio deve diventare di nuovo un fortino dove fare punti anche se quelli persi lasciano dubbi e rammarico. Nelle prossime gare dobbiamo ribaltare questo aspetto",