Atalanta, Gasperini esclude dai convocati Gomez per la Roma

L’Atalanta domani non avrà Pau Gomez nel match contro la Roma. Decisione di escluderlo dalla lista dei convocati di Gian Piero Gasperini. La notizia è trapelata nel pomeriggio dopo la comunicazione allo stesso giocatore.“L’allenatore, in condivisione con la Società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu Gomez”. Con una nota apparsa sul sito ufficiale del club nerazzurro, con il comunicato dei 23 convocati, l’Atalanta spiega i motivi dell’esclusione del numero 10 Gomez, in vista della gara di domani contro la Roma. Poche decine di minuti prima la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro che aveva presentato così quello che sarà uno dei big match della 13^ giornata di Serie A. “Mi interessa, quando siamo sul campo, che le regole siano quelle della società applicate dall’allenatore. Sul privato non sono uno invasivo, non controllo quello che fanno i giocatori. Se non si fa male a nessuno e i miei giocatori si divertono mi va bene. I ragazzi giovani al di fuori esprimono la loro gioventù: li stresso abbastanza in campo per essere intenzionato a sapere quel che fanno altrove. Gomez? La nostra attenzione è rivolta esclusivamente alla partita di domani che per noi è molto importante. Io sono per più capitani, non esiste solo quello che porta la fascia – ha precisato ancora Gasperini in sala stampa.

Gasperini ha diramato i 23 convocati in vista della sfida contro la Roma. Non figura tra i convocati, come annunciato dal club, Gomez. Ancora indisponibile Ruggeri, insieme a Pasalic e Caldara. Recuperano Toloi ed Ilicic.

Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer.

Centrocampisti: Freuler, de Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk.

Attaccanti: Lammers, Muriel, iIlicic, Diallo, Zapata