Atalanta, Gasperini esulta: “Che soddisfazione giocare così a San Siro!”

L’Atalanta fa la partita perfetta ed espugna San Siro. Dura lezione al Milan, travolto a domicilio per 3-0. Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la prestazione dei bergamaschi: “Non avrei strozzato Ilicic per il gol sbagliato, si inventano tutto a bordocampo (ride ndr.). Penso che ha fatto una grande partita. Questa è una delle più belle prestazioni degli ultimi anni perché abbiamo segnato contro la prima in classifica. Noi siamo stati veramente bravi e superiori su tutto. E’ una grandissima soddisfazione essere venuti a giocare così a San Siro. Devo dire che abbiamo svoltato da diverse settimane, dai cinque gol subiti dal Liverpool. Si impara sempre qualcosa. Abbiamo modificato il modo di giocare. Questo ci aiuta a migliorare in difesa. Vogliamo stare nel gruppo delle prime che lottano per la Champions. Penso sia un obiettivo alla nostra portata, anche se tutte le big sono agguerrite. Non è il nostro obiettivo vincere lo scudetto, ma vogliamo vincere il maggior numero di gare”.