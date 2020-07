Atalanta, Gasperini esulta: “Grande prova di forza, Papu top player”

L’Atalanta si impone anche contro il Napoli. I nerazzurri blindano il quarto posto in classifica. Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza il match dei suoi uomini al termine dei 90 minuti.

LE PAROLE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini esprime le sue impressioni sulla vittoria dell’Atalanta sul Napoli ai microfoni di DAZN: “Secondo me abbiamo fatto un’ottima gara. Avevamo due risultati utili oggi. Siamo stati più bassi del solito oggi, ma non abbiamo corso grandi rischi. Quando abbiamo potuto muoverci in avanti, siamo stati bravi. Credo sia stata una bella prova di maturità. Il secondo tempo è stato deciso dalle due reti che hanno anche risolto la gara. Il Papu Gomez è un giocatore straordinario, un top player, non molla mai. Lui sa fare tutto a seconda dei momenti della gara. Può giocare anche trequartista. Ora pensiamo alla qualificazione alla prossima Champions. Quest’anno siamo partiti molto bene e possiamo ripetere quanto fatto nella scorsa stagione. Pensiamo alla Champions, inutile negarlo. Vogliamo arrivarci bene, ma dobbiamo pensare a queste nove partite. Non dobbiamo avere alcun genere di infortunio”.