Atalanta, Gasperini furioso: “Basta difese agli arbitri, ci mettano la faccia!”

Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la prestazione dell'Atalanta contro l'Udinese

L'Atalanta frena contro l'Udinese, non andando oltre l'1-1. Il tecnico Gian Piero Gasperini è visibilmente contrariato anche per l'espulsione rimediata. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo preso gol a tempo scaduto, c'è un po' di rammarico. Siamo riusciti a sbloccarla, forse dopo il gol avremmo potuto fare qualcosa in più. Il rosso? Non so perché sono stato ammonito, non ho detto nulla. Questo è un problema arbitrale grandissimo, questi signori rappresentano un problema. Devono smettere di essere difesi, devono fare i professionisti anche loro e mettere la faccia. Perché non vengono a spiegare le loro decisioni a fine partita? Non ci provano neanche, perché verrebbero fuori tutti i problemi. Abbiamo avuto alcune situazioni dopo il gol, in questo momento giochiamo tanto e ruotiamo molto anche in attacco. Chi subentra deve avere energia e concretezza, soprattutto quando le partite sono indirizzate bene come oggi, altrimenti può bastare un angolo per compromettere il risultato".