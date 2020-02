Atalanta, Gasperini: “Gara difficile, abbiamo sempre creduto nella rimonta”

Si è conclusa la sfida tra Fiorentina e Atalanta. Il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Non so se è una vittoria chiave. Tutte le gare sono importanti per noi. E’ un campo difficile e storicamente abbiamo faticato. Siamo riusciti a vincere nonostante qualche occasione sprecata. Non è stata una partita semplice. Non è sempre facile giocare al meglio. Bisogna considerare la forza dell’avversario. Alla fine abbiamo creduto di poter raddrizzare la partita. Globalmente abbiamo fatto un’ottima gara. Tifosi? Giusto che ci siano degli sfottò, sempre nei limiti. Spero che Firenze torni a sostenere la sua squadra. La posizione di Gomez è una risorsa. Deve fare il terzo attaccante o giocare come centrocampista e in quel caso abbiamo spostato prima Pasalic e poi Malinovsky in avanti. Può creare alternative alla squadra. Zapata apparentemente stava meglio qualche partita fa. Ha bisogno di giocare, la sua presenza ci dà moltissimo. Nel secondo tempo è cresciuto tanto. Quando comincia a realizzare può solamente crescere. Ci sono tante componenti: tanti ragazzi arrivano con entusiasmo a Bergamo. Vedono nell’Atalanta la possibilità di crescere. Credo ci sia un po’ di tutto. La società crea le condizioni migliori con le strutture. In questi anni abbiamo viaggiato in alto. La gente ci crede di fare grandi prestazioni. Barrow, Pessina e Kulusevski erano giocatori molto forti, ma era difficile che potessero giocare con continuità da noi. Restano comunque giocatori di valori. Sono comunque risorse importanti per la società. Io voglio sempre una rosa ristretta. Quindi certe situazioni sono grandi soddisfazioni”.