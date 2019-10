Atalanta, Gasperini: “Gare di livello tutte ravvicinate, non c’è tregua. E dobbiamo essere al massimo…”

Seconda partita al Gewiss Stadium per l’Atalanta, che domenica pomeriggio in Serie A sfiderà l’Udinese. Ecco le parole nella conferenza stampa della vigilia da parte di Gian Piero Gasperini: “Non c’è tregua, ci sono tante partite di livello ravvicinate, bisogna avere la capacità di pensare al match successivo, togliendoci di dosso un po’ di stanchezza. Recuperati Kjaer e Palomino, forse però abbiamo perso Masiello, ma si tratterebbe di pochi giorni. Gomez sta bene, vediamo oggi chi far giocare, stiamo facendo partite una dopo l’altra e chi gioca tanto è normale che non sia al massimo sempre. Si sfida una squadra che ha subìto poco, la posta in palio è alta, c’è l’opportunità di mantenere questa posizione. Giochiamo ancora in casa, davanti al nostro pubblico, è importanti avere le componenti al meglio”.

E ancora: “Per superare indenni certe partite bisogna avere le migliori energie e giocare con molta qualità. In ogni gara la posta in palio è altissima. C’è bisogno di avere le componenti al massimo per proseguire il campionato ai livelli con cui l’abbiamo iniziato. Serve la miglior Atalanta possibile”.

Sul post City: “Sono partite che ci alimentano la capacità di poter crescere e migliorare anche in campionato. Vogliamo far bene nelle prossime tre partite, crediamo che 7 punti siano possibili e ci consentirebbero di essere ancora terzi. I complimenti sono piacevoli, ma il risultato di martedì è stato molto pesante. Abbiamo un problema che fin dall’inizio ci trasciniamo: siamo meno bravi a difendere, col City potevamo portare il vantaggio più a lungo. Il risultato va mantenuto”.

Sui problemi difensivi: “Ne abbiamo e ne ho già parlato, alcune volte siamo bravi, altre volte siamo meno sbilanciati e più aperti. Anche col Sassuolo non abbiamo dato l’impressione di essere solidi, comunque vorrei che si parlasse di più, ogni tanto, anche dei gol fatti, non solo di quelli subìti…”.

Ancora sulla Champions: “Non è finita, noi ci giocheremo tutte le carte possibili. Adesso però torniamo a calarci nella realtà del campionato”.