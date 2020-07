Atalanta, Gasperini: “Giocheremo gare di A sia per la Champions ma anche per nostra soddisfazione”

Alla vigilia della sfida di campionato con il Bologna, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, ha presentato la partita: “In questa stagione ci siamo portati dietro tanti record sia della società che dell’intera Serie A. La qualificazione in Champions è un grandissimo risultato, siamo felici ed orgogliosi. Stiamo dando continuità di risultati di una squadra che è cresciuta nel tempo e che si è confermata ad alti livelli. Non è un risultato casuale e la soddisfazione è ancora maggiore. . Giocheremo le gare che mancano sia in preparazione della Champions League ma anche per la nostra soddisfazione personale. Il calendario presenta tutte partite difficili e lo vediamo giornata dopo giornata. ogni gara ha le sue trappole. Noi abbiamo fatto bene, vincendo sette gare e pareggiandone due. Dobbiamo continuare così, prendendo ogni gara con attenzione e serietà, consapevoli che giocare così spesso crea ulteriori problemi a tutti. Il Bologna va rispettato e a volte giocare subito dopo una sconfitta è una fortuna. Mancano 11 giorni alla fine del campionato e le affronteremo nel modo migliore”.