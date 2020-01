Atalanta, Gasperini: “Giochiamo a memoria, ci sentiamo protagonisti”

Tutto facile per l’Atalanta, che, nella diciottesima giornata di Serie A, ha travolto per 5-0 il Parma. Queste le parole del tecnico Gian Piero Gasperini al termine del match.

SPIRITO – “Qui ci sono un clima e una chimica molto positiva, che ci permettono di fare delle partite nel modo che piace alla nostra gente. A volte non ci riusciamo, ma lo spirito c’è sempre. Oggi ero strasoddisfatto della prova dei ragazzi, hanno giocato davvero a memoria. C’è fiducia e qualità di gioco, con la voglia di migliorarsi sempre. Ci sentiamo protagonisti, c’è un entusiasmo incredibile attorno alla squadra. Ilicic? Quest’anno ha avuto una squalifica e qualche infortunio, ma lui è un grandissimo giocatore. Se l’Atalanta è grande è perché ha grandi giocatori, che potrebbero giocare in qualunque squadra. Zapata? Con noi è stato eccezionale, sarà importante per il girone di ritorno. Il suo infortunio e quello di Ilicic ci hanno penalizzato fin qui, nel girone di ritorno potremo quanto meno ripeterci”.