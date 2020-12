Atalanta, Gasperini: “Gomez riposa per l’Ajax. Da Ilicic voglio un segnale”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa del centro sportivo Bortolotti di Zingonia per analizzare la sfida di domani contro l’Udinese valida per la 10^ giornata di Serie A. Il mister ha sciolto anche i dubbi di formazione relativi al Papu Gomez e Josip Ilicic.

Udinese-Atalanta, parla Gasperini

“Quali saranno le soluzioni per ritrovare il successo in campionato? Le dobbiamo trovare in campo, le stiamo cercando e le stiamo trovando”, ha detto Gasperini. “È diventato difficile giocare per noi con tre giocatori fuori dalla zona difensiva, stiamo adottando una soluzione che ci possa proteggere a centrocampo. Le occasioni ci sono state in tutte le partite”.

Su Ilicic e Gomez: “Credo che Gomez abbia giocato 190 partite nelle mie 200 a Bergamo quindi nessun problema. Lui continuerà a fare a Bergamo ciò che ha sempre fatto, continuando la sua carriera qui. Io faccio l’allenatore, la squadra deve sapere che deve essere tutelata quando faccio delle scelte”, ha detto il tecnico relativamente alla sostituzione poco digerita dall’argentino in Champions League. “Il Papu per me è sempre stato straordinario, soprattutto negli ultimi anni. È stato un giocatore incredibile, ha giocato ovunque, è una forza notevole per l’Atalanta. Poi ci sono dei momenti, come è successo l’altra sera. La mia intenzione, sul fatto di domani, credo che gli farà bene riposare bene, ha bisogno di giorni per distrarsi. Dovrà essere pronto per Amsterdam. Ilicic? Devo trovare il miglior Ilicic. Faccio delle scelte a favore della squadra, per trovare una soluzione”.

Sull’Udinese: “L’Udinese è una buona squadra, ma lo era anche lo scorso anno. Nella nuova stagione sono usciti altri valori, come squadra anche. Siamo consapevoli”. E ancora sull’Atalanta: “Tolto lo scorso anno questa squadra ha fatto più punti. Abbiamo giocato una Champions anomala, io non sono così preoccupato del nostro momento. Abbiamo fatto delle prestazioni importanti, abbiamo preso anche meno gol. Ci sono stati dei momenti di fatica, ma i ragazzi stanno bene secondo me. Le partite sono difficili e complicate. Sono dispiaciuto per Zapata, è stato maltrattato per la prestazione.Non sappiamo se l’ambiente è soddisfatto o meno, è una situazione non facile”.