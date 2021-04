Atalanta, Gasperini: “Hanno vinto tutte, mancavamo solo noi. Ora inizia una settimana molto calda”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita giocata dai suoi contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Era un passaggio difficile, oggi avevano vinto tutte e mancavamo solo noi. Ad un certo punto abbiamo rischiato di non vincere, abbiamo fatto 3 passi fondamentali. La giornata è passata e la classifica è rimasta la stessa, ora ci sarà una settimana molto calda. Zapata mi ha detto che doveva fare 5 gol, io comunque sono soddisfatto, la Fiorentina ha giocato con grande ardore, da parte loro c’era molto nervosismo. Noi siamo stati bravi a vincere dopo esser stati raggiunti. Il cambio modulo è legato alla rosa e all’avversario; vedrete che giocheremo presto come prima. In realtà non abbiamo cambiato molto, noi giochiamo con tre moduli che possiamo cambiare. Abbiamo tanti giocatori davanti e questo ci permette in questa maniera in alcune partite. Qualche volta potrei anche andare in tribuna perché a centrocampo hanno il pilota automatico, due parole e cambiamo modulo. Per me Ilicic è un grande, quello che succederà l’anno prossimo lo vedremo. Tutto quello che ci ha dato è oro colato, non pensavamo di averlo a inizio stagione, lui è uno dei nostri, dove vuoi che vada?! Se gioca un po’ meno la prossima volta è più motivato. Le ambizioni negli anni sono cresciute grazie al lavoro di tutti, non nascondiamo che adesso, visti i risultati, siamo in una fascia alta, con le prime ma non con le primissime. Inter e Juventus hanno qualcosa in più. Le società con le quali lottiamo hanno budget alti, da quel punto di vista anche noi siamo cresciuti ma non possiamo competere. Cercheremo comunque di rimanere nella fascia alta, vincere lo Scudetto mi sembra eccessivo. Per la Champions varranno doppi gli scontri diretti, si arriverà all’ultima settimana”.