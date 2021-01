Atalanta, Gasperini: “Il gol iniziale ci ha complicato la vita. Peccato per il secondo tempo”

L’Atalanta frena contro l’Udinese. I nerazzurri mancano l’assalto al terzo posto, ma restano comunque saldamente agganciati al treno Champions. Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza il risultato ai microfoni Sky: “Prendere un gol dopo 25 secondi ha complicato una partita già difficile di per sé. Questo è un risultato difficile da accettare, ma non c’è rammarico. Abbiamo recuperato un infortunio iniziale e abbiamo giocato sempre nella loro metà campo. L’Udinese ha spezzettato molto gioco. Si è capito che accettava il pareggio. Nel secondo tempo si è giocato pochissimo e mi dispiace di questo. I cambiamenti non sono un messaggio negativo. Maehle sta facendo molto bene pur essendo un giocatore che è utile per la rotazione di Hateboer. Chiudiamo il girone d’andata in una buona posizione, insieme a Napoli e Juventus. Siamo dentro la Coppa Italia e in Champions. Giocheremo contro la prima in classifica. Può essere una partita importante per noi. Il Milan merita i complimenti per quello che ha fatto finora. Dei risultati va dato merito a Pioli. Muriel ha una grande esplosività in alcuni minuti. Ha sempre avuto grandi colpi, anche a Udine e Lecce. Forse la sua continuità dipende dal mio utilizzo”.