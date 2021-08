Atalanta, Gasperini: “Il mercato non è chiuso ma non mi aspetto nessun regalo”

Il tecnico nerazzurro ha presentato il match di domani e poi un passaggio sul mercato

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha presentato il match contro il Bologna ma ha risposto a domande di mercato."Dobbiamo pensare a questa gara ma credo che la stagione vera inizi dopo la sosta: il match di domani vale come tutte le partite -riporta Sky Sport.it-. Spero che possiamo esprimerci meglio sul piano del gioco rispetto a quanto fatto a Torino . Non credo sia una questione di condizione, ma di difficoltà che ci ha creato il Torino. La mia squadra nella difficoltà ha saputo restare in gara e ha avuto lo spunto per poter vincere". Di fronte ci sarà " una squadra che tecnicamente ha dei valori e propositiva . Può essere sempre molto pericolosa, sarà una partita in cui ci saranno difficoltà, hanno un modo di essere veloci in attacco. Hanno aggiunto Arnautovic, è il centravanti che cercavano e che può dargli peso in area di rigore : è una squadra sicuramente migliorata".

MERCATO - Gasperini è molto realista sulle operazioni in acquisizione: "Il mercato non è chiuso ma non mi aspetto nessun regalo. A questo punto del mercato credo sia anche molto complicato. Non credo che l'Atalanta debba arrivare all'ultima giornata e sperare in qualcosa". Alla vigilia della partita di campionato contro il Bologna, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla anche delle trattative in entrata e in uscita che riguardano la sua squadra. Discorso valido anche per l'olandese Koopmeiners: "Ci sono stati presentati tanti innesti graditi, ma il mercato è stato difficile. Ci sono dei momenti in cui si può pensare a rinforzarsi e dei momenti in cui devi pensare al campo. Partenze? Forse solo Lammers potrebbe andare via".