Atalanta, Gasperini: “Ilicic? Al momento non fa parte dell’organico”

Dopo la straordinaria cavalcata in campionato e il sogno Champions League, l’Atalanta riparte più consapevole che mai. La squadra di Gasperini dopo il terzo posto vuole bissare un’annata strepitosa culminata con la semifinale contro il Paris Saint-Germain.

PARLA GASPERINI

L’allenatore nerazzurro a Zingonia ha presentato la prossima stagione e quello che incuriosisce di più è la questione Ilicic. Il giocatore sta vivendo un momento di difficoltà e Gasperini ha risposto così ad una domanda sullo sloveno: “Al momento non fa parte del nostro organico“. Questo invece il commento sulla prossima stagione: “Sento tanti che fanno delle previsioni in questo senso, ma per noi non può essere così. Non possiamo porci obiettivi come la lotta per lo scudetto, questi obiettivi sono nella fantasia giornalistica. Il campionato e la stagione ci impongono di migliorarci, ovvero arrivare ad avere un organico più forte o migliorare le prestazioni. Sono pochissime le squadre che possono partire con questi obiettivi, ma abbiamo l’impegno e l’onere di ripartire al meglio. Poi ci sono anche degli avversari agguerriti. C’è chi vuole confermarsi, ma anche superarci. Noi dobbiamo comunque guardare in casa nostra, dobbiamo fare il meglio possibile“.