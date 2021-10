Atalanta, Gasperini: “Imprecisi nel primo tempo ma il pareggio va bene”

Il commento del mister della Dea dopo il 2-2 contro la Lazio

Un pareggio acciuffato nei minuti di recupero ha permesso all'Atalanta di evitare la sconfitta contro la Lazio. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha commentato la partita: "Giochiamo sempre per cercare di vincere ogni sfida, se poi arriva il pareggio va bene -riporta gazzetta.it-. Abbiamo perso precisione e capacità di recuperare certi palloni nella ripresa e siamo andati un po' in difficoltà, poi l'abbiamo comunque ripresa grazie a questa voglia di non darsi mai per vinti", ha poi aggiunto il tecnico della Dea. "Spesso dobbiamo rincorrere. Mentre quando riusciamo ad andare in vantaggio riusciamo a gestire. Ci mettiamo troppo a trovare il gol. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni sprecate per imprecisioni nell’ultimo passaggio. Abbiamo concetti giusti, siamo lucidi ma poco precisi", ha concluso. Inevitabile anche uno sguardo verso la partita contro il Manchester United: "Martedì vincere vorrebbe dire mettere una grande ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di Champions League. L’importante è esprimersi con entusiasmo secondo il nostro credo. Manca la vittoria in casa? Arriverà".