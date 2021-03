Atalanta, Gasperini: “Lo Spezia primo pensiero poi avremo 4 giorni per il Real Madrid”

Non sarà di certo una passeggiata per la grande Atalanta affondare al Gewiss Stadium lo Spezia e mister Gian Piero Gasperini lo sa bene, difatti ha messo in guardia i suoi in vista del match di domani sera. In sala stampa le parole del mister della Dea alla vigilia della gara valida per la 27ª giornata della Serie. “E’ un momento positivo per noi tant’è che veniamo da un’ottima gara a San Siro. Purtroppo il risultato è stato negativo ma per noi è stata una di quelle sconfitte che ti fa capire di essere sulla la strada giusta per crescere. Poi tutte le partite sono differenti e quella di domani sera con lo Spezia sarà un altro tipo di gara, con un altro genere di difficoltà”.

TESTA AL REAL MA SOLO DA SABATO – L’Atalanta insomma non pensa di certo al Real Madrid prima di sabato come conferma Gasperini in sala stampa: “Avremo quattro giorni di tempo per prepararla, adesso noi stiamo pensando solo allo Spezia. Sono due partite entrambe importanti. La prima per il campionato perché in pochi punti ci sono tante squadre in lotta per un posto in Europa, la seconda perché sarà una partita secca contro un avversario di grandissimo valore. Però noi continuiamo con la nostra filosofia e cioè quella di interpretare al meglio una gara per volta. Lo Spezia oltretutto è un bellissimo esempio perché sta cercando di raggiungere il suo obiettivo, la salvezza, attraverso il gioco. Mi diverto a vedere le sue partite, ha vinto anche contro avversari importanti. È una squadra che con il suo allenatore si sta facendo apprezzare. Dovremo fare molto bene, ma dobbiamo cercare di vincere per alimentare la nostra classifica”.