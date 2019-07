Atalanta, Gasperini: “Mi bastano 16-17 titolari, ora un difensore e un attaccante”

Ultimo test a Clusone per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sosterrà in Inghilterra la seconda parte del ritiro precampionato. Oggi è arrivata la vittoria per 6-0 sul Renate, formazione di Serie C, con Colley e Barrow sugli scudi (una doppietta a testa). Queste le parole rilasciate dal tecnico di Grugliasco a fine gara: “Percepisco grande entusiasmo e il gruppo è molto affiatato, anche i giovani si stanno mettendo in luce ma penso che sia normale, essendo un periodo in cui devono mostrare il proprio valore. Mercato? I tempi sono imprevedibili, finora sono arrivati Muriel e Malinovskyi ed è andato via solo Mancini. Ora serve un difensore forte (sorride, ndr) e un attaccante con determinate caratteristiche, a me bastano in tutto 16-17 titolari: grazie alla Champions possiamo alzare il valore della rosa, inserendo 3-4 giocatori di una certa qualità. Dietro arriva Sergi Gomez? Oggi è un giocatore del Siviglia, girano tanti nomi…”.