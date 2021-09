Atalanta, Gasperini: “Nel primo tempo episodi pesanti contro di noi”

Polemiche a fine gara al Gewiss Stadium

Polemica a Bergamo per la direzione arbitrale. A sollevare dubbi è l'Atalanta che punta l'indice contro il direttore di gara per il primo rigore concesso alla Fiorentina. Il dt Marino parla di "Palla in uscita e movimento naturale di Maehle. Se questo è un movimento innaturale del braccio torniamo alla soggettività totale" ha ammesso il dirigente nerazzurro ai microfoni di Sky. Poi le parole di Gasperini: "Nel primo tempo ci sono stati episodi troppo pesanti contro di noi che hanno condizionato la gara, la prestazione è andata bene. La sconfitta lascia rammarico vista la prestazione, dobbiamo ragionare sulla stagione e faremo bene anche quest’anno. Abbiamo giocato con una squadra forte e siamo andati bene”.