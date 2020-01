Atalanta, Gasperini: “Nella ripresa dominio dei miei ma bravo Handanovic”

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca a Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, che ai microfoni di Dazn condivide il suo pensiero dopo l’1-1 di San Siro con l’Inter. “Bene tutta la gara, nel secondo tempo abbiamo dominato ma nel primo tempo non era facile avendo preso gol subito. La difesa è stata straordinaria, tutti e tre i difensori sono stati bravissimi ad accorciare per impedire che loro giocassero negli spazi. Nella ripresa sono cresciuti sia Ilicic che Gomez e la squadra ne ha tratto giovamento. Zapata per noi è un giocatore fondamentale, solamente giocando può trovare la condizione migliore. Va bene così, è recuperato ed ha bisogno di giocare. Dietro sono stati veramente bravi, un palla è scappata soltanto nei primi minuti. Quando giochi contro l’Inter devi prenderti dei rischi. In questi tre anni e mezzo abbiamo sbagliato una quantità industriale di rigore, è stato bravo Handanovic. Peccato perchè questo rigore poteva regalarci una vittoria tutto sommato meritata. Se recuperiamo Zapata di inizio stagione sarà perfetto. Rigore su Toloi? Con il VAR questi errori non dovrebbero esserci, queste cose tolgono valore allo strumento”.