Atalanta, Gasperini: “Noi più equilibrati. Gomez è un giocatore speciale”

L’Atalanta demolisce la Lazio con un rotondo 4-1. I bergamaschi sono a punteggio pieno con due vittorie in altrettante partite. Otto i gol realizzati finora, a dimostrazione della macchina da guerra costruita da Gian Piero Gasperini.

LE PAROLE DI GASPERINI

Lo stesso Gasperini racconta le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: “Stasera abbiamo creato tanto e nel secondo tempo avremmo potuto fare di più. La squadra ha raggiunto i suoi equilibri per gestire partite particolari. Non c’è stato bisogno di pensare alla partita dell’anno scorso. I ragazzi erano concentrati. La partita è stata veramente chiusa grazie al Papu. Gomez è un tuttocampista. Un giocatore straordinario. E’ chiaro che la squadra sta facendo cose egregie, ma lui nei momenti decisivi dà dei tocchi di genialità. I due gol di Hateboer sono frutti di una crescita tecnica. Il miglior salto l’abbiamo fatto sotto questo aspetto. Ne facciamo tanti anche per questo motivo. Ilicic? Sono sempre stato molto scettico nelle settimane precedenti. Non pensavo potesse tornare sui livelli di prima. Ora sono molto più fiducioso. Da domenica si sta allenando con la squadra, con fiducia. Champions? Non sarà facile fare turnover, ma giocheremo da qui fino a dicembre ogni tre giorni”.