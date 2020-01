Atalanta, Gasperini: “Noi sottotono, pensiamo a riscattarci nel prossimo match”

L’Atalanta esce clamorosamente sconfitta in casa contro la Spal. Il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini commenta il risultato negativo ai microfoni di Sky Sport: “La Spal ce l’aspettavamo così. E’ una buona squadra che in altri campionati ha fatto meglio. Stava bene e in queste condizioni dai sempre qualcosa in più per risalire la classifica. Noi abbiamo avuto tante occasioni, ma siamo stati tre o quattro righe sotto al solito. La mancanza di De Roon ci ha tolto qualcosa. Siamo andati piano soprattutto in fase difensiva. Se non siamo riusciti a sfruttare i tanti spazi vuol dire che non eravamo al meglio. Abbiamo conquistato poche palle, specialmente le seconde. Questo è un campionato che inizierà nel girone di ritorno con altre difficoltà perché è molto corta. Tutti quanti daranno il massimo nei prossimi tre mesi. La battaglia è aperta. Quando va male una partita bisogna riscattarsi in quella seguente. Mercato? Io penso a recuperare qualche giocatore in difficoltà. Non so quanto il mercato di gennaio possa essere interessante”.