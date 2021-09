Atalanta, Gasperini: “Non guardiamo allo scudetto. Inter forte anche dopo cessioni”

Il tecnico alla vigilia della gara di campionato

Vigilia di campionato per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che domani, sabato 25 settembre, sfiderà l'Inter per la sesta giornata di Serie A. Il tecnico della Dea ha presentato la sfida contro i rivali nerazzurri nel consueto appuntamento con la stampa.

Atalanta, parla Gasperini

Sull'andamento del campionato e gli obiettivi dell'Atalanta, Gasperini ha esordito: "Le giornate sono state cinque, ma il valore è già ben definito. Inter, Milan e Napoli hanno sicuramente qualcosa in più. Inutile che continuiamo a vedere lo scudetto. Fiorentina e Torino sono nella stessa fascia nostra. È chiaro che cercheremo di migliorarci sperando che qualcuno inciampi. Anche la Juve, partita male, potrà risalire. Non dobbiamo guardare questa cosa della classifica, la guarderemo più avanti. Sarà un campionato durissimo per tutte le squadre, si sono rafforzate tutte. Dobbiamo recuperare un po' di umiltà e dobbiamo pensare partita dopo partita".

E sull'Inter: "Domani andiamo ad affrontare una squadra forte, nonostante le cessioni. Lukaku era un riferimento certo, lavoravano un po' meno sulla costruzione del gioco ma con facilità lo portavano davanti grazie a lui". "Come affronteremo l'Inter? Sappiamo che loro hanno fatto parecchi gol anche su palla inattiva, non possiamo togliere le qualità all'Inter. Dobbiamo cercare di limitarli e dobbiamo fare il nostro per dar loro fastidio altrimenti rischi di subire. In ogni partita tutte le squadre sono in grado di segnare, c'è un cambiamento di mentalità. Anche le squadre meno forti in attacco hanno delle risorse per poter cambiare il risultato".

Sulla sua squadra e le condizioni dei singoli: "Muriel? Speriamo di poterlo portare in panchina per la Champions. Speriamo possa essere disponibile. L'unico dubbio e problema è Pessina. Speriamo di poterlo recuperare. Si tratta di una contusione". Sulle ultime gare: "Contro il Sassuolo abbiamo fatto un'ottima partita. Sicuramente non abbiamo fatto una buona partita a Salerno, le difficoltà saranno un po' per tutti. Abbiamo comunque dieci punti, è un buon bottino. Adesso abbiamo degli scontri di difficoltà maggiori, ma non ci sono problemi sulla tenuta della squadra. Non è mai questione d'intensità. Vedo il bicchiere mezzo pieno ad ogni modo".