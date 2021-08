Atalanta, Gasperini: “Non meritavamo di vincere a Torino”

L'analisi del mister nerazzurro dopo il 2-1 di Torino

Una cinica Atalanta ha sbancato Torino con un gol in pieno recupero del classe '01 Piccoli. Il tecnico Gasperini ai microfoni di Dazn ha analizzato la partita: "Non meritavamo di vincere la partita. Ci dà grande soddisfazione averla vinta così, ma dobbiamo recuperare giocatori per cercare di fare prestazioni migliori. Ci è andata bene e ci ricorderemo di oggi in altre partite che non gireranno altrettanto bene. Una partita difficile, vinta nel finale. Ci dà soddisfazione avere i tre punti am è evidente che dobbiamo entrare in condizione. Il Toro ha una condizione da subito migliore della nostra e maggiore reattività. Non è solo quello ma anche questione di caratteristiche fisiche e mentali. Ci mettevano in difficoltà con le palle lunghe del portiere. Una giocata troppo semplice per metterci in difficoltà. Dovremo lavorarci. È innegabile dire però che stasera abbiamo visto una gara più pronta di noi.”