Atalanta, Gasperini: “Non sono felice per aver raccolto un punto in due gare”

L'analisi del tecnico della Dea dopo lo 0-0 di Marassi

Il pareggio di Marassi contro il Genoa non lascia soddisfatto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini: "Sono contento per i 38 punti conquistati nel girone di andata, ma non sono felice per aver raccolto un punto in due gare. Gare come quella di stasera si potevano risolvere su palle inattive ma il gioco aereo non è il nostro forte. Mercato? Non so cosa potrà offrire ma devo far migliorare i ragazzi che ho a disposizione. Musso in panchina? L'argentino è forte e lui lo sa, ma Sportiello ha giocato poco e ho dato spazio a lui".