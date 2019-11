Atalanta, Gasperini: “Numericamente in affanno, ma vogliamo i 3 punti prima della sosta”

Domani, domenica 10 novembre, si giocherà la partita fra Sampdoria e Atalanta. La Dea è reduce dal pareggio in Champions League contro il Manchester City, ecco le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia di un nuovo impegno di Serie A: “Vogliamo i tre punti prima della sosta, dobbiamo rientrare velocemente nel clima campionato e la sconfitta col Cagliari ha frenato il nostro slancio. La classifica non deve trarci in inganno: la Sampdoria ha giocatori di valore, viene dalla vittoria di Ferrara, e poi giocare a Marassi è sempre complicato. Sarebbe eccellente chiudere il secondo periodo da sette match in tre settimane con un successo”.

Sulla formazione: “Qualche problema c’è, Malinovskyi si è fermato giovedì e ha avuto un risentimento al gluteo calciando il pallone. Dobbiamo provare anche Freuler, che era in difficoltà nel finale di mercoledì sera, mentre Gosens ha una sciatalgia che lo ferma a giorni alterni. Ilicic è squalificato, Zapata non c’è: siamo numericamente in affanno e per questo perdiamo molto”.