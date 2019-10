Atalanta, Gasperini: “Ottimo momento di forma, ma possiamo crescere ancora”

Debutto al Gewiss Stadium con vittoria per l’Atalanta. I nerazzurri, nella settima giornata di Serie A, hanno travolto per 3-0 il Lecce. Queste le parole del tecnico Gian Piero Gasperini al termine del match.

PRESTAZIONE – “Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, a testimonianza del nostro buon momento di forma. Abbiamo battezzato nel migliore dei modi questa nuova parte dello stadio, che sarà poi completato. Lo spettacolo dei tifosi è stato grandioso, il più bello in assoluto. Il risultato forse è anche un po’ stretto per quanto abbiamo creato. Abbiamo ancora margini di crescita, oggi abbiamo avuto diverse occasioni che non abbiamo sfruttato: dobbiamo essere più cinici. Sono comunque soddisfatto, abbiamo fatto tante partite consecutive di valore: cerchiamo continuamente conferme. Sappiamo sempre cosa fare e abbiamo più alternative. Nel corso degli anni abbiamo ridotto il gap dalle big, vogliamo farlo anche in Champions”.