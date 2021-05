Atalanta, Gasperini: “Padroni del nostro destino per la lotta Champions”

Le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la vittoria contro il Benevento

Il tecnico Gian Piero Gasperini commenta questo successo ai microfoni di Sky Sport: "Con tre punti saremmo aritmeticamente in Champions. Dobbiamo guardare alle nostre forze. Siamo responsabili del nostro destino. Una delle nostre caratteristiche è rimanere con i piedi per terra. La Champions è tutta da giocare. Poi ci sarà la Coppa Italia mercoledì. Possiamo fare qualche conto domenica. Ci vorrà qualcosa in più. Dovremo ragionare passo per passo. Mai parlato di scudetto".