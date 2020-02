Atalanta, Gasperini: “Panchina d’Oro merito del lavoro di tutti, Bergamo è un esempio”

Panchina d’Oro per Gian Piero Gasperini, votato come miglior allenatore dello scorso torneo di Serie A. Un riconoscimento che il tecnico dell’Atalanta ha commentato con queste parole: “Questo premio è il frutto del lavoro di molti. Dietro alla stagione dell’Atalanta ci sono giocatori, società, presidente e città. Qui sono nella condizione giusta per poter lavorare al meglio: Bergamo è un esempio, seguo il calcio con entusiasmo e in maniera civile sia in trasferta che in cada. Questo è il premio di tutti. Ci auguriamo di poter continuare così anche per il futuro”.