Atalanta, Gasperini: “Papu Gomez massimo emblema di questa squadra”

Dopo il 2-0 sul Napoli, l’Atalanta vuole continuare a vincere e consolidare sempre di più la posizione di Champions. Gasperini di fronte troverà un Cagliari che arriva dal pareggio contro il Bologna.

Le parole di Gasperini

Queste le sue parole in conferenza: “Le ultime 4 vittorie mi hanno regalato tutte soddisfazioni, per la classifica l’ultima col Napoli è stata la più importante, ma iniziare in questo modo dopo la sosta era quando di meglio potevamo iniziare e sperare. Le partite hanno tante facce, in questo momento le condizioni sono anche diverse: non c’è pubblico, si gioca ogni tre giorni e poi ci sono partite che hanno problematiche diverse perché il valore degli avversari è diverso. Si tende sempre a giudicare una parte delle gare, ma globalmente i risultati ottenuti sono meritati”.

Papu

Gasp ha poi elogiato il Papu Gomez: “E’ il massimo emblema di questa squadra, per la qualità sua che già conosciamo ma anche per l’applicazione. Gioca per la squadra, dove serve e dove è utile in quel momento. Sa interpretare le gare nel modo migliore ed è un riferimento fondamentale per la nostra squadra, ma questo già lo sapevamo”.