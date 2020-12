Atalanta, Gasperini: “Pari grande risultato. E alla fine pensavo di vincere”

L’Atalanta riesce a imporre l’1-1 sul campo della Juventus. Un risultato importante che dà morale alla squadra nerazzurra, reduce dalle polemiche per il caso Gomez. E ora si guarda con rinnovato ottimismo alla rimonta verso la zona Champions.

LE PAROLE DI GASPERINI

Il tecnico Gian Piero Gasperini commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Questo è un grande risultato, arrivato contro una Juventus forte. A un certo punto eravamo anche convinti di vincere, ma abbiamo giocato la partita che volevamo, e nel finale avevamo anche la sensazione di poterla vincere. Abbiamo sbagliato alcuni passaggi che potevano essere decisivi per portare al gol. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato meno, poi ci è mancato il colpo del ko. E in queste partite l’episodio come il rigore ti può far perdere la partita. Giocando con maggiore continuità il campionato potremmo arrivare molto vicino alle prime posizioni. Se giochiamo con Pessina, Freuler e De Roon a centrocampo acquisiamo una consistenza maggiore. Se non abbiamo la condizione rischiamo di subire. Sono momenti del campionato, ma possiamo anche tornare a un assetto più offensivo. Sarà un campionato molto bello, anche perché c’è un gruppo di squadre che sta crescendo. È più aperto, quest’anno ci sono anche Milan, Napoli e Roma. Le grandi sono già rodate, il campionato è più difficile. La Juventus è una delle favorite, non in assoluto. La Juve rispetto a un mese e mezzo fa ha cambiato identità. Ne mancano ancora 27 di partite. Possiamo giocare con continuità e alla pari con tutti”