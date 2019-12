Atalanta, Gasperini: “Partita sembrava stregata. Ilicic? Non sembra stiramento…”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di campionato vinta per 3-2 contro il Verona. Ecco le sue parole:

GARA – “Abbiamo giocato molto bene in casa. Però la sconfitta con la Juventus pesava. In casa abbiamo un ruolino di marcia inferiore ma a volte è una questione di calendario. L’approccio è stato molto buono. Il Verona ti pressa con caratteristiche simile alle nostre. Se ci metti anche qualche errore come in occasione del primo gol ti complichi la partita”, ha detto Gasperini. “La squadra però ha avuto la fiducia per ribaltarla nonostante abbiamo perso Ilicic. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi perchè poteva essere una gara difficile da raddrizzare”. “Che valore ha questo successo? Ha un grandissimo valore per la dinamica della gara. Il gol del 3-2 segnato da un difensore? Si tratta di una soluzione che sorprende un po’ l’avversario che si fossilizza su alcuni giocatori e ne libera altri”.

INFORTUNATO – Sulle condizioni di Ilicic, uscito per infortunio: “Non è uno stiramento però è un problema sul flessore. Bisogna vedere se è qualcosa di recuperabile o se c’è una lesione. Sembra di no ma è difficile dirlo così a caldo. Bisogna arrivare allo Shakhtar nel miglior modo. Per noi è come una finale”.

CRESCITA – “Quando è cresciuto il gruppo? Col tempo. Tutto è iniziato quattro anni fa, nonostante la squadra sia cambiata molto.Solamente quest’anno la squadra è al 90% quella dell’anno precedente. Le partite di Europa League, poi la Champions, di avere una crescita. In Champions incontriamo squadre che sono al vertice e ha favorito la nostra crescita. Quello che non basta mai è l’aspetto tecnico”.