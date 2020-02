Atalanta, Gasperini: “Persa una grande chance. Penalizzati dagli episodi”

L’Atalanta si ferma contro il Genoa. Il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Non è facile nel nostro campionato giocare tutte le partite al meglio. Oggi abbiamo perso una grande occasione. Sembrava una gara simile a quella con la Spal. Non eravamo nella miglior giornata. Il gol preso su rigore ci ha complicato molto la giornata. Dobbiamo essere contenti perché la gara aveva preso una brutta piega. Nell’arco del campionato può succedere di vivere momenti simili. Siamo in una fase positiva. Contro Spal e Genoa abbiamo trovato squadre che stanno bene e, data la situazione in classifica, danno sempre qualcosa in più. Non c’è stata presunzione perché abbiamo lottato fino alla fine. Resta il rammarico per le tante occasioni. Faccio fatica a rimproverare i giocatori. Non siamo stati bravi a gestire il vantaggio. Gli episodi non ci sono favorevoli”.