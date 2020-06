Atalanta, Gasperini: “Pochi allenamenti, ma la squadra è concentrata”

Non poteva esserci ripartenza migliore per l’Atalanta. I bergamaschi, infatti, hanno conquistato due vittorie su altrettanti incontri nella ripresa dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. Il tecnico Gian Piero Gasperini è decisamente soddisfatto come ha fatto capire nella conferenza stampa di avvicinamento al prossimo match:”Abbiamo fatto due ottime gare. Inizialmente c’era un po’ di incertezza, ma entrambe le partite sono andate molto bene. Ci hanno dato molto slancio. È una situazione anomala, giocando ogni tre giorni dobbiamo essere sempre capaci di non abbatterci e pensare sempre alla partita dopo. Undici partite sono ancora tante. In generale ci sono sempre aspetti da sistemare. Si può sempre migliorare, giocare con continuità ti mette nella condizione di migliorare subito. Questo è uno stimolo, le gare in questo senso aiutano parecchio. Queste due vittorie sono state importanti, anche nel modo in cui sono maturate: la squadra è concentrata e ha ben chiaro l’obiettivo”.

AVVERSARIO – Gasperini esprime le sue impressioni sull’Udinese, prossima avversaria: “Arrivano da una sconfitta a Torino, ma hanno fatto un’ottima gara, sarà una partita difficile, anche se non ci sarà l’apporto del pubblico. Si gioca molto e ci si allena meno, le partite sono il test migliorare per confermarsi e per capire cosa non va”.