Atalanta, Gasperini: “Prestazione davvero ottima a Verona”

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha analizzato il successo contro il Verona ai microfoni di Dazn: “E’ stata un’ottima gara da parte nostra e la reazione dopo la Champions League con il Real è stata forte. Questa col Verona era difficile da affrontare ma abbiamo fatto davvero bene anche cambiando modulo. Il 4-2-3-1 l’ho fatto spesso in gara ma mai dall’inizio. E’ un sistema rodato contro certi tipi di avversari e oggi è stato interpretato bene dai ragazzi che hanno giocato una buona gara. Molto bravo anche Zapata che è riuscito a essere pericoloso e poi anche a trovare un gol che è il premio al termine di una bella prestazione. Adesso concentriamoci per questo finale di campionato che sarà avvincente visto che noi siamo in corsa per la Champions da intrusa contro le big. Speriamo che le nazionali non facciano scherzi con il Covid perchè prevedo un finale avvincente”.