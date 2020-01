Atalanta, Gasperini: “Prestazione straordinaria. Ilicic? Determinante per noi”

Una super Atalanta ha travolto per 7-0 il Torino nell’anticipo del sabato sera della ventunesima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini al termine del match.

SODDISFAZIONE – “Abbiamo fatto un primo tempo straordinario, la sconfitta con la Spal aveva lasciato il segno e i ragazzi volevanoo reagire. Eravamo già andati avanti di tre reti in altre circostanze e ci avevano rimontato, il Torino aveva anche avuto due occasioni per segnare, poi abbiamo chiuso la gara. Gosens? Ha fatto altri gol simili, ad esempio contro l’Everton. Noi lavoriamo molto sulle palle inattive. Non è facile esprimerci con continuità, lo stiamo facendo molto bene. Se riuscissimo a giocare sempre così saremo a fianco delle primissime. Anche contro le grandi abbiamo fatto spesso grandi partite, come ad esempio con l’Inter. Valencia? Fino adesso non ci abbiamo pensato molto, sarà un appuntamento fondamentale per noi. La partita di andata a Milano sarà importante, la aspettiamo con grande voglia. Ilicic? Parla il campo per lui, è determinante in zona gol, sia come realizzatore che come punto di riferimento del gioco. Se ha spazi diventa devastante. Intorno a lui e a Gomez passa molto del nostro gioco d’attacco, ma tutta la squadra fa un grande lavoro. Zapata? Per noi nel girone di ritorno sarò un rinforzo fondamentale”.