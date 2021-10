Atalanta, Gasperini: “Primo gol del Milan ha condizionato nostra gara”

L'analisi a fine gara del tecnico nerazzurro

Il mister dell'Atalanta Gasperini ha analizzato il ko interno con il Milan ai microfoni di DAZN: "Purtroppo abbiamo preso un gol dopo 30 secondi e poi il secondo anche se in mezzo abbiamo avuto buone opportunità di pareggiare. Nella ripresa tanta sfiducia ma il Milan è stato bravo a ripartire e segnare. Milan forte con caratteristiche importanti. Dopo aver avuto la possibilità di raddrizzarla, poi tutto è diventato più difficile e complicato per noi. Non siamo sfati fortunati per aver perso Pessina che si è fatto male subito ma è un periodo che ci girano storte. Le occasioni ci sono state però".