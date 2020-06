Atalanta, Gasperini: “Questa squadra ha sempre meno bisogno di me”

Gian Piero Gasperini ha assistito dalla tribuna alla grande rimonta della sua squadra ai danni della Lazio. L’allenatore della Dea si è presentato molto soddisfatto ai microfoni di SkySport.

Le dichiarazioni di Gasperini

Queste le parole dell’allenatore nerazzurri: “Ho vissuto il match in maniera diversa dal solito, ma comunque i ragazzi mi hanno dato una enorme soddisfazione. Sanno bene come comportarsi, come muoversi, come se l’allenatore ormai non servisse più. I 77 gol come tutto l’anno scorso? L’Atalanta ha sempre più maturità, ha una sicurezza nel proprio gioco sempre più imponente. E che forza che ci vuole per rimontare due gol arrivati nei primi minuti. Quando sei sotto, non è semplice rimontare. È capitato spessissimo di passare in svantaggio nei primi 15-20 minuti, facciamo fatica e ci esponiamo alle qualità degli avversari, poi però troviamo gli equilibri giusti, con gli accorgimenti necessari per limitare i danni e riprendere coscienza di sé, evitando le infilate degli altri. Sugli esterni che segnano parecchio? Sono forti, bravi. Hanno capacità incredibili in zona gol, Gosens cresciuto moltissimo. All’inizio faceva fatica. Su Gomez che dire, è giocatore universale. È sempre in grado di dare una qualità superiore alla squadra. Sono poi contento che Ilicic sia rientrato, da una sua giocata è nato il corner che ha portato il 3-2 di Palomino”.