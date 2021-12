Atalanta, Gasperini: “Ribaltare il Verona grande segno di forza”

Il commento del tecnico della Dea dopo il 2-1 al Verona

Nella 17ª giornata della Serie A TIM 2021-2022 allo stadio Bentegodi di Verona i nerazzurri battono in rimonta 2-1 l’Hellas Verona e conquistano la sesta vittoria consecutiva in trasferta, stabilendo un nuovo record nella storia del Club. Questo il commento del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini: “E' stata una partita che ci ha dato grande soddisfazione nel vincerla contro una squadra forte. Ribaltarla è un grande segnale di forza, i ragazzi sono stati straordinari. La partita è stata equilibrata. Vincere qui sarà dura per tutti. Non abbiamo fatto bene la prima parte in difesa, eravamo vulnerabili. Siamo andati in difficoltà nel gioco aereo e sulle palle lunghe. Poi siamo cresciuti, abbiamo preso le misure e abbiamo fatto bene".