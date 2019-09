Atalanta, Gasperini: “Risultato casuale, la nostra situazione non cambia”

L’Atalanta rimonta anche il Torino, poi però cade nella trappola e viene contro-rimontata: i granata vincono 3-2 al Tardini (momentaneo impianto di casa dei nerazzurri) e volano al primo posto in classifica. Il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha commentato così la sconfitta: “Abbiamo la certezza di aver buttato via la vittoria, prendiamo gol pesanti che poi condizionano il risultato. La squadra stasera ha creato tantissimo, ma se prendiamo gol cosi, costantemente su calci piazzati, è diventato un nostro punto debole. Il risultato di una partita che non deve togliere slancio e forza a questa squadra.

Gol pesanti? Riguarda un po’ tutti, tutte le squadre hanno bisogno di rodaggio, compresi noi.

Gomez più largo? E’ una cosa che abbiamo sempre fatto anche l’anno scorso a seconda delle situazioni. Quando siamo andati in vantaggio non siamo stati in grado di mantenerlo, partita strana sotto questi punti di vista.

Ha influito l’approccio fisico del Torino? Loro hanno avuto un’occasione notevole all’inizio, noi ne abbiamo avute tante. Noi abbiamo fatto bene, non abbiamo sofferto cosi tanto, è un risultato un po’ casuale ma non toglie niente alla nostra situazione.

Skrtel? Il mercato c’è solo domani, ma non so cosa possa succedere. Skrtel era tra quelli che poteva giocare oggi, poi lui probabilmente alla sua età ha manifestato difficoltà a giocare in una difesa a tre, è stato molto onesto, dopo si è deciso cosi. Probabilmente per lui era più difficile entrare in questo meccanismo di squadra, può essere anche comprensibile”.