Atalanta, Gasperini: “Ritrovata fiducia ed entusiasmo ma si giocano tante partite. Scelta Gomez solo tattica”

L’Atalanta passa a Benevento con facilità e il tecnico Gasperini ha analizzato il successo: “Quando gioca così, l’Atalanta fa bei risultati e oggi si è visto. Dopo un buon primo tempo abbiamo subito il gol del Benevento e questo avrebbe potuto far nascere un altro tipo di gara. Ma i calciatori non si sono scomposti e hanno ripreso la gara vincendo bene: questa è una nostra forza. Ilicic è stato determinante e la qualità alza le chance di vincere le partite ma tutti hanno fatto bene in zona gol. Abbiamo tante frecce e c’è la consapevolezza di poter segnare sempre. E’ un bel momento per noi ed è ingeneroso valutare uno più bravo dell’altro. Siamo convinti che l’aspetto tecnico fa la differenza e non è solo una questione di condizione fisica. Giocando con tanti calciatori in avanti riusciamo a fare gol con facilità. Ritrovata la fiducia, l’entusiasmo e la consapevolezza anche se questo è un campionato difficile dove si gioca ogni tre giorni. Vincere senza Gomez? E’ stata una scelta dettata dal fatto che avevo bisogno di trovare un’altra squadra e Gomez non si adattava. Il centrocampo soffriva molto e ho cambiato elementi ma questa scelta non è stata accettata da Gomez”.