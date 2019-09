Atalanta, Gasperini: “Roma simile allo Shakhtar, sarà un test importante. Muriel è out”

Dopo il pareggio raggiunto in extremis contro la Fiorentina, l’Atalanta sarà chiamata alla difficile trasferta sul campo della Roma, con la gara in programma domani alle 19. Queste le parole del tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia.

GARA – “Sarà una sfida importante per entrambe le squadre. Per noi sarà un bel test anche in vista dello Shakhtar: la Roma gioca infatti un tipo di calcio simile a quello degli ucraini”.

OBIETTIVI – “Noi vogliamo dare il meglio in ogni partita, rimanendo in corsa sia in campionato che in coppa. Queste saranno partite equilibrate e difficili, rese più complicate dal fatto che si giocherà a distanza ravvicinata”.

MURIEL – “Domani ci mancherà Muriel, ha una tonsillite. Speriamo che possa recuperare per sabato, visto che è l’unico elemento che può scompaginare le idee”.

FORMAZIONE – “Ci potrà essere qualche cambio, che sarà finalizzato a fare al meglio in questa gara”.

KJAER – “Si sta ambientando bene, ma è stato fermo parecchio tempo. La preparazione è stata un po’ così, ma adesso è pronto per giocare o domani o con il Sassuolo. E’ comunque un’incognita visto che ha giocato poco”.

ARANA – “Ha già fatto due presenze e non sono poche. Alla fine giocheranno tutti”.

EPISODI – “A parte Zagabria, fin qui non siamo mai andati sotto perché in difficoltà, ma solamente a causa di alcuni episodi. Il fatto che la squadra riesca poi a recuperare è comunque un valore in più”.

CORSIE ESTERNE – “Le corsie esterne sono importanti per tutte le squadre. Hateboer e Gosens hanno giocato molto di più in quanto avevamo Castagne fuori, che ora ha recuperato”.

MALINOVSKYI – “Si è inserito bene fin da subito. Lui in nazionale è un giocatore importante, un leader. Ha personalità, ha saputo inserirsi subito in maniera positiva nel gruppo”.